صور.. الضويان يتفقد مستشفى بدر العام

2019-04-25

متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_بدر

قام محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان بزيارة تفقدية لمستشفى بدر العام للاطلاع على سير العمل بالمستشفى .

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واطلع الضويان على أقسام المستشفى واستمع لشرح من مدير القطاع الصحي بمحافظة بدر عن آلية العمل وعدد الحالات المستقبلة في قسم الطوارئ وعدد الحالات المنومة وإحصائية العمليات الجراحية التي تمت خلال الشهر الحالي والماضي وكذلك قام بجولة على قسم الطوارئ والأشعة والمختبر والصيدلية وأقسام التنويم والعناية المركزة والحضانة .

وأبدى محافظ بدر سعادته لتحقيق مستشفى بدر العام أعلى تقييم على مستوى مستشفيات منطقة المدينة المنورة، ونوه بجهود مدير القطاع الصحي وزملائه وأثنى على ما حققوه من إنجاز وطالبهم ببذل المزيد من العمل للحفاظ على هذا المستوى والارتقاء به ورفع كفاءة الخدمات الصحية.