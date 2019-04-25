حركة النقل الداخلي 1439-1440 | مواعيد وطريقة تسجيل رغبات شاغلي الوظائف التعليمية في موقع نور

ننشر مواعيد حركة النقل الداخلي 1439-1440 للمعلمين والمعلمات على نظام نور التربوي، وطريقة تسجيل راغبات شاغلي الوظائف التعليمية في النقل الداخلي، بعد إعلان وزارة التعليمي عن موعد البدء في التسجيل على رابط موقع نور المركزي، وسنوضح أهم الضوابط والمعايير الواجب مرعاتها ضمن خطوات تسجيل الرغبات للعام الحالي، من خلال إدارات شئون التعليم التابعة للغدارات التعليمية.

توضيح خطوات تسجيل حركة النقل الداخلي 1439-1440 سنسعى لشرحها لتسهيل عملية إدخال الراعبات على موقع نور التعليمي، وذلك بعد تسجيل الدخول من خلال حساب المعلم، والتي سيبدأ وفق تعميم وزارة التعليم بداية من يوم الأحد 15 رجب الحالي وحتى يوم 30-7-1439، والتي سيصحبها عملية تحديث البيانات لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يرمي في توحيد البيانات لجميع إدارات التعليم.

تسجيل حركة النقل الداخلي 1439-1440

كيفية تسجيل حركة النقل الداخلي 1439-1440 هي التساؤل الأهم الذي يسعى له العديد من راغبي التقديم على النقل الداخلي، وقبل التحدث عن مضمون الخطوات على موقع نور، ناشدت وزارة التعليم إداراتها بضرورة تقسيم القطاعات التعليمية إلى شرائح كبرى، تضمن شرائح صغرى، وهو الأمر الهام الذي سنتعرف على أهميته من خلال استعراض خطوات التسجيل.

الشرائح الصغرى ستضم المدارس، والتي سترتب وفق أفضليتها لكل قطاع تعليمي، مع ربط المدارس والإدارات التعليمية كما هو موضح أدناة.

ربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل، وربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها، وربط الإدارات والأقسام في إدارات التعليم بتشكيلاتها الإشرافية في النظام ومراجعة الفصول والطلاب والمراحل الدراسية. Advertisements

شرح تسجيل النقل الداخلي

تتلخص خطوات تسجيل النقل الداخلي في النقاط الموضحة أدناة.

الدخول على رابط موقع نور النقل الداخلي من حساب المعلم ببيانات الدخول.

التوجه إلى خدمات شؤون المعلمين .

التوجه ألي رغبات النقل الداخلي

ننتقل ألي صفحة جديدة بنهايتها أيقونة إضافة رغبات النقل الداخلي.

ننتقل إلى صفحة الرغبات حيث يتم تحديد اسم المدرسة، ونوع التعليم “عام”، والمكتب “يمكن اختيار الكل”، والمرحلة الدراسية .

تحديد الشريحة الكبرى التي رغب صاحبة الراغبة الانتقال ألية من المناطق المقسمة على النظام.

تحديد الشريحة الصغرى وهي المكان الذي يرغب العمل به داخل منطقة العمل.

تظهر أسماء المدارس على شكل قائمة يتم من خلالها اختيار المدرسة المرغوب أن تنفذ عليها حركة النقل، ويتم ترتيب الرغبات وفق الأهم وحتى 20 رغبة ، وفق النهاية اختيرا إغلاق، وحال الانتهاء تعرض خيارات الحذف أو التعديل.

نرفق قريبا شرح بالصور حول تسجيل رغبات حركة النقل الداخلي للعام الحالي.

تحديث : اليوم الأحد يبدأ تسجيل رغبات حركة النقل الداخلي على رابط نظام نور، وسنستعرض قريبا خطوات التسجيل في النقل الداخلي وفق التعليمات والضوابط التي حددتها وزارة التعليم السعودية .

نتائج حركة النقل الداخلي

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1440 لا يزال مستمر من موقع نور، ونترقب إعلان بعض إدارات التعليم ومنها الزالفي وجدة، كما اعتمدت النتائج في إدارة تعليم عنيزة و ادارة تعليم الليث وكانت النسبة للبنين 47% وللبنات 26% .

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