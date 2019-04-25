شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يحرق سيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في فيديو وهو يحرق سيارة، بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر شاب في احدى مناطق المملكة يقوم بحرق سيارة، وتشير بعض الاخبار الأولية أنها سيارة اخته، ولم تتضح صحة هذا الاخبار إلى الآن .

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.