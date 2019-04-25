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النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يحرق سيارة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في فيديو وهو يحرق سيارة، بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر شاب في احدى مناطق المملكة يقوم بحرق سيارة، وتشير بعض الاخبار الأولية أنها سيارة اخته، ولم تتضح صحة هذا الاخبار إلى الآن .

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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