شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: ضبط أدوية مجهولة المصدر بمليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية استراحة بمدينة الرياض اتخذها مخالفون نقطة تسليم وتسلّم أدوية مجهولة المصدر، والعثور فيها على 15 ألف مستحضر تتجاوز قيمتها مليون ريال. ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية استراحة بمدينة الرياض اتخذها مخالفون نقطة تسليم وتسلّم أدوية مجهولة المصدر، والعثور فيها على 15 ألف مستحضر تتجاوز قيمتها مليون ريال. جاء ذلك في تغريدة للهيئة عبر حسابها بـ«تويتر».



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