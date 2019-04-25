الجبير يناقش مع وزير خارجية بريطانيا القضايا الإقليمية والدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم (الخميس)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
وقد عقدت جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.
من جهة أخرى التقى الجبير، في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني.
وجرى خلال اللقاء، تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وموقف المملكة منها وجهودها حيالها، إضافة إلى استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
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