شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة إيطالية تشيد بالتعاون بين المملكة وإيطاليا في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشادت عضو البرلمان الإيطالي رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية إيلينا موريلي بمستوى التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، منوهةً بتعاون المملكة مع إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب نظراً لأخطاره الممتدة عبر الحدود.

جاء ذلك في - تصريح صحفي - بعد اجتماعها بمساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان اليوم (الخميس) في الرياض في إطار زيارتها إلى المملكة.

وبينت أن البرلمان الإيطالي سعى جاهداً إلى إعادة تشكيل لجنة الصداقة مع مجلس الشورى إيماناً منه بأهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية لما لها من ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة والعالم باعتبارها إحدى دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن تكوين لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية تعد خطوة أولى مهمة لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وبناء علاقات مستديمة وجيدة بين الجانبين.

ورأت إيلينا موريلي أن جهود سفارتي البلدين ستمكن من العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة العلاقات الاقتصادية عن طريق دعم الشركات في البلدين التي تحتاج إلى تعزيز جانب الابتكار، مشيرة إلى حاجة الشركات الإيطالية لفتح برامج جديدة عن طريق التعاون مع الدول الأخرى.

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وكان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان قد استقبل في مقر المجلس بالرياض رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية إيلينا موريلي.

وقدم الصمعان نبذة عن مجلس الشورى، وآلية عمله ولجانه المتخصصة، مستعرضاً العلاقات السعودية الإيطالية في شتى المجالات، خصوصاً العلاقات البرلمانية، والسبل الكفيلة بتعزيز أعمال لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

من جهة أخرى، اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، و سبل دعم العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بين المملكة وجمهورية إيطاليا.

حضر الاجتماع سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري.