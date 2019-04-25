إنشاء دار نشر سعودية لخدمة الكتاب والمؤلفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله اليوم، العمل على إنشاء دار نشر سعودية ذات مركز مالي مستقل، تحت مظلة وزارة الثقافة، تهدف إلى نشر الثقافة والأدب السعودي محلياً وعربياً ودولياً من خلال المشاركة في معارض الكتب المحلية والعربية والدولية، إضافةً إلى منافذ بيع خاصة بالدار ستقدم من خلالها الكتاب السعودي بأسعار رمزية.

ومن جهته، قال وزير الثقافة إن هذه الدار ستكون أحد أذرعة وزارة الثقافة لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية، تحقيقاً لرؤية وتوجهات الوزارة في دعم الكتاب، ونشر الثقافة والأدب السعودي وتعزيز حضوره عربياً ودولياً، وتوقيع شراكات مع دور النشر العالمية لتسليط الضوء على الكتاب السعودي.

وأضاف، أن الدار ستبدأ بتسويق المؤلفات السعودية التي طبعتها المؤسسات الثقافية والأدبية، ما يجعل الكتاب السعودي متوفراً في معارض الكتب العربية، مبيناً أن الدار ستعمل على إعادة نشر بعض كتب الرواد في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية، إضافةً إلى تشجيع المبدعين من خلال نشر أعمالهم وفق آليات ولوائح محددة، لتحقيق أهداف مبادرات الوزارة التي أٌطلقت مجموعة منها في الـ27 من مارس الماضي، مثل مبادرة "الكتاب للجميع"، ومبادرة "ترجم"، ومبادرة "المجلات الثقافية".