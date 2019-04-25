السعودية | ما الهدية التي قدمها سفير السعودية لحاكم الشارقة؟

شكرا لقرائتكم ما الهدية التي قدمها سفير السعودية لحاكم الشارقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، تركي الدخيل، حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي، بالشارقة والذي تخلله محاضرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، بعنوان "سلطان التواريخ".

وقدم السفير السعودي للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، هدية تعكس روابط المودة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقيت استحسان حاكم الشارقة.