«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ18

كشف برنامج “حساب المواطن”، اليوم الخميس، بأنه تم صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة عن شهر مايو 2019، مشيراً بأنه يمكن معرفة نتائج الاهلية من خلال الدخول إلى البوابطة الإلكترونية من خلال هذا الرابط هنا.

تجدر الإشارة أن أشار برنامج ساب المواطن في يوم العاشر من الشهر الحالي بأنه تم إيداع الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر أبريل، مبيناً بأنه قد تجاوزت المبالغ 2.5 مليار ريال بحيث سيستفيد 12.5 مليون مستفيد وتابع.

من الجدير بالذكر أن تم إطلاق برنامج حساب المواطن للتخفيف على الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في هذه الفترة.