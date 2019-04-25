، مدير "تعليم الليث" يعتمد النقل الداخلي لـ٦٤٣ معلمًا ومعلمة ،

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اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٣٩هـ/ ١٤٤٠هـ.
وهنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية.
وقال: العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٧٧١ معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ٦٤٣ منهم، بنسبة 36.5% .
وأضاف: تقدم للحركة ٨٩٤ معلمًا، تحقق النقل لـ ٤٢٠ معلمًا منهم، بنسبة ٤٧%، فيما تقدمت للحركة ٨٧٧ معلمة، تحقق النقل لـ ٢٢٣منهن، بنسبة ٢٦%.
وأشار "الحازمي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:
https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة "الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد"، مؤكدًا أن الحركة أُجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.
وقال "باحارث": يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور "أيقونة التظلم"، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.
مدير "تعليم الليث" يعتمد النقل الداخلي لـ٦٤٣ معلمًا ومعلمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٣٩هـ/ ١٤٤٠هـ.
وهنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية.
وقال: العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٧٧١ معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ٦٤٣ منهم، بنسبة 36.5% .
وأضاف: تقدم للحركة ٨٩٤ معلمًا، تحقق النقل لـ ٤٢٠ معلمًا منهم، بنسبة ٤٧%، فيما تقدمت للحركة ٨٧٧ معلمة، تحقق النقل لـ ٢٢٣منهن، بنسبة ٢٦%.
وأشار "الحازمي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:
https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة "الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد"، مؤكدًا أن الحركة أُجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.
وقال "باحارث": يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور "أيقونة التظلم"، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
05:50 PM
شكر قسم "شؤون المعلمين" على تنفيذ الضوابط والمعايير
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٣٩هـ/ ١٤٤٠هـ.
وهنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية.
وقال: العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٧٧١ معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ٦٤٣ منهم، بنسبة 36.5% .
وأضاف: تقدم للحركة ٨٩٤ معلمًا، تحقق النقل لـ ٤٢٠ معلمًا منهم، بنسبة ٤٧%، فيما تقدمت للحركة ٨٧٧ معلمة، تحقق النقل لـ ٢٢٣منهن، بنسبة ٢٦%.
وأشار "الحازمي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:
https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة "الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد"، مؤكدًا أن الحركة أُجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.
وقال "باحارث": يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور "أيقونة التظلم"، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.
، مدير "تعليم الليث" يعتمد النقل الداخلي لـ٦٤٣ معلمًا ومعلمة ،
المصدر : الخليج 365
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