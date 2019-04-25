، حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على أعتاب المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتركز شدتها على حائل والمدينة المنورة

يبدو أن المملكة بمناطقها الغربية والوسطى على أعتاب حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تتركز في شدتها وبرودتها على حائل ومنطقة المدينة المنورة، تبدأ بالتأثيرعلى المنطقة اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

وترجع تلك التقلبات الجوية الحادة إلى سيطرة مرتفع جوي شمال السعودية، يعمل على جلب تيارات هوائية باردة نسبيّاً مع تعمق وامتداد منخفض البحر الأحمر، الذي يعمل على جلب تيارات هوائية رطبة ودافئة وفقاً لطقس العرب.

يوم الجمعة: يزداد تعمق منخفض البحر الأحمر داخل الأراضي السعودية؛ مما يعمل على اشتداد حالة عدم الاستقرار وتكون الفرص مهيأة لهطول زخات رعدية وغزيرة أحياناً، تترافق مع زخات من البرد ونشاط سطحي للرياح المصحوبة بهبات قوية أحياناً على أجزاء واسعة من غرب السعودية، خاصة منطقة المدينة المنورة، ثم تنتقل الفرص لتشمل الأجزاء الغربية من وسط المملكة، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر على العاصمة الرياض، بمشيئة الله.

يوم السبت: تستمر الحالة الجوية وتكون قوية، مع فرص لهطول زخات رعدية غزيرة مصحوبة بهطول البرديات، ونشاط كبير للرياح السطحية التي تكون مترافقة مع هبات قوية أحياناً، وأيضاً تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار، وتتركز الحالة على الأجزاء الوسطى لتشمل مناطق القصيم وحائل، ثم تنتقل الفرص إلى أجزاء من شمال شرق السعودية.

وتكون الفرص يوم الأحد مستمرة لهطول زخات من المطر، متفاوتة الشدة على أجزاء من وسط وشرق السعودية.