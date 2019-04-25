، "السديس": 10 آلاف موظف لتنفيذ خطة رمضان بالحرم المكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بزيارة ولي العهد وانطلاق مشروع تظليل صحن المطاف

كشف الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن تجنيد عشرة آلاف موظف وموظفة لتنفيذ الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان للعام 1440هـ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واستعرض من خلاله الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان هذا العام.

وافتتح السديس، المؤتمر بالترحيب بشركاء النجاح والكوكبة المتميزة من رجال الإعلام الذين حرصوا على نشر رسالة المملكة بكل الوسائل والمنصات الإعلامية وما تقدمه الدولة من خدمات جليلة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

وحول المشاريع التنموية في الحرم المكي، أشاد الرئيس العام بزيارة ولي العهد للحرم المكي الشريف، وانطلاق مشروع تظليل ساحات الحرم المكي وصحن المطاف والانتهاء منه قبل شهر رمضان للعام 1441‏هـ.

وتابع قائلاً: التوسعة جاهزة ومعدة لاستقبال زوار بيت الله، وتتسع حاليًا لأكثر من 300 ألف شخص وتتجاوز طاقتها الاستيعابية عند اكتمالها بشكل نهائي أكثر من مليون.

وعن دورة تمكين المرأة في العمل وفق رؤية 2030، أفاد بافتتاح وكالة لشؤون النساء، تقوم بتطوير العمل النسائي على أن تؤدي رسالتها وفق الرؤية المباركة.

وأضاف أن الخطة راعت في ذلك تقديم الخدمة لأبناء شهداء الواجب ورجال الحد الجنوبي، كما تم تهيئة مواقع المعتكفين وتوفير جميع الخدمات لهم من مأكل ومشرب ودواليب ملابس.