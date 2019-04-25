، إطلاق اسم خادم الحرمين على الطريق الأوسط بشرم الشيخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء الـ37

أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم، اسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالات جمهورية مصر العربية بتحرير سيناء الـ37.

وشهد حفل إزاحة الستار عن الطريق الذي أقيم اليوم بشرم الشيخ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة جمعة مبارك الجنيني.

وأعرب "نقلي" في تصريح له عقب حفل إطلاق المسمى على الطريق، عن أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولرئيس الوزراء، والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديراً من مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للجهود التي قام بها رعاه الله في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وعدّ "نقلي" ذلك تجسيداً للعلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدي الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات ويحمل دلالات على هذا التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأن البلدين الشقيقين "طريقهما واحد بإذن الله تعالى".

من جانبه، أوضح "فودة" أن إطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الطريق الحيوي دليل على قوة العلاقات بين البلدين، منوهاً بأن الطريق يؤدي إلى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

ويعد الطريق الأوسط أحد أهم المحاور الرئيسة بمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق السلام وتسهيل الحركة بين الطريقين الدائري والسلام.

ويبلغ طول الطريق الأوسط بشرم الشيخ 12 كيلومترا، ويتكون من اتجاهين كل اتجاه من أربعة مسارات مرورية وتوجد جزيرة وسطى بين الاتجاهين، إضافة إلى طريق خدمة بكل اتجاه مكون من مسارين وتراك للدراجات بعرض ثلاثة أمتار، وجرى تنفيذه بتكلفة تجاوزت 280 مليون جنيه.