محمد بن مسعود - الدمام - تخلّله محاضرة لحاكم إمارة الشارقة تحت عنوان "سلطان التواريخ" حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة، والذي تخلله محاضرة لحاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بعنوان "سلطان التواريخ". وخلال اللقاء قدم السفير هدية للشيخ سلطان، تعكس روابط المودّة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقيت استحسان حاكم إمارة الشارقة. سفير المملكة بالإمارات يحضر حفل افتتاح المقرّ الجديد لمنشورات القاسمي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25 حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة، والذي تخلله محاضرة لحاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بعنوان "سلطان التواريخ". وخلال اللقاء قدم السفير هدية للشيخ سلطان، تعكس روابط المودّة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقيت استحسان حاكم إمارة الشارقة. Advertisements 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 05:36 PM تخلّله محاضرة لحاكم إمارة الشارقة تحت عنوان "سلطان التواريخ" تخلّله محاضرة لحاكم إمارة الشارقة تحت عنوان "سلطان التواريخ" حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة، والذي تخلله محاضرة لحاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بعنوان "سلطان التواريخ". وخلال اللقاء قدم السفير هدية للشيخ سلطان، تعكس روابط المودّة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقيت استحسان حاكم إمارة الشارقة. ، سفير المملكة بالإمارات يحضر حفل افتتاح المقرّ الجديد لمنشورات القاسمي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة بالإمارات يحضر حفل افتتاح المقرّ الجديد لمنشورات القاسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.