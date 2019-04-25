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محمد بن مسعود - الدمام - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يُظهر شابًّا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية إلى أنها سيارة أخته، بينما لم يتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.
وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع فيديو يحرق سيارة بالطائفعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-25
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يُظهر شابًّا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية إلى أنها سيارة أخته، بينما لم يتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.
وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
05:32 PM
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
05:42 PM
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يُظهر شابًّا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية إلى أنها سيارة أخته، بينما لم يتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.
وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
، النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع فيديو يحرق سيارة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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