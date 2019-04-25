، مياه مكة لـ"الخليج 365": الموافقة النهائية لحل مشكلة مياه 64 ،

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أعلنت الشركة الوطنية للمياه بالعاصمة المقدسة، انتهاء مشكلة شارع 64، بعد الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية من الجهة ذات العلاقة، وسيتم العمل في المشروع حال إصدار التصاريح اللازمة.
جاء ذلك في توضيح تلقته "الخليج 365" بعد تقريرها بعنوان "مياه الشرائع الآسنة تتدفق بغزارة، ومخاوف من تزايدها مع بداية رمضان"، من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني.
وأكد "القحطاني" حرص "الخليج 365" على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وقال القحطاني، في تصريح خاص: إن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأضاف أنه من منطلق التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخدمية، قدمت شركة المياه الوطنية سابقًا، مقترحًا لحلٍّ يتوافق مع اشتراطات الجهة المسؤولة التي تسعى مع الشركة لإزالة الضرر؛ حيث تم إصدار الموافقة النهائية رسميًّا على المقترح من قبل الجهة المسؤولة بتاريخ 25/ 07/ 1440هـ، وعلى ضوئه تم تعميد مقاول المياه الوطنية بالبدء في التنفيذ فور إصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنية؛ حرصًا على إنهاء تلك الأعمال ورفع الضرر عن المنطقة المشار إليها في الخبر الصحفي.
واختتم حديثه بترحيب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.
مياه مكة لـ"الخليج 365": الموافقة النهائية لحل مشكلة مياه 64أحمد العبدالله الخليج 365 2019-04-25
أعلنت الشركة الوطنية للمياه بالعاصمة المقدسة، انتهاء مشكلة شارع 64، بعد الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية من الجهة ذات العلاقة، وسيتم العمل في المشروع حال إصدار التصاريح اللازمة.
جاء ذلك في توضيح تلقته "الخليج 365" بعد تقريرها بعنوان "مياه الشرائع الآسنة تتدفق بغزارة، ومخاوف من تزايدها مع بداية رمضان"، من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني.
وأكد "القحطاني" حرص "الخليج 365" على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وقال القحطاني، في تصريح خاص: إن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأضاف أنه من منطلق التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخدمية، قدمت شركة المياه الوطنية سابقًا، مقترحًا لحلٍّ يتوافق مع اشتراطات الجهة المسؤولة التي تسعى مع الشركة لإزالة الضرر؛ حيث تم إصدار الموافقة النهائية رسميًّا على المقترح من قبل الجهة المسؤولة بتاريخ 25/ 07/ 1440هـ، وعلى ضوئه تم تعميد مقاول المياه الوطنية بالبدء في التنفيذ فور إصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنية؛ حرصًا على إنهاء تلك الأعمال ورفع الضرر عن المنطقة المشار إليها في الخبر الصحفي.
واختتم حديثه بترحيب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
05:18 PM
والعمل في المشروع حال إصدار التصاريح اللازمة
أعلنت الشركة الوطنية للمياه بالعاصمة المقدسة، انتهاء مشكلة شارع 64، بعد الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية من الجهة ذات العلاقة، وسيتم العمل في المشروع حال إصدار التصاريح اللازمة.
جاء ذلك في توضيح تلقته "الخليج 365" بعد تقريرها بعنوان "مياه الشرائع الآسنة تتدفق بغزارة، ومخاوف من تزايدها مع بداية رمضان"، من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني.
وأكد "القحطاني" حرص "الخليج 365" على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وقال القحطاني، في تصريح خاص: إن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأضاف أنه من منطلق التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخدمية، قدمت شركة المياه الوطنية سابقًا، مقترحًا لحلٍّ يتوافق مع اشتراطات الجهة المسؤولة التي تسعى مع الشركة لإزالة الضرر؛ حيث تم إصدار الموافقة النهائية رسميًّا على المقترح من قبل الجهة المسؤولة بتاريخ 25/ 07/ 1440هـ، وعلى ضوئه تم تعميد مقاول المياه الوطنية بالبدء في التنفيذ فور إصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنية؛ حرصًا على إنهاء تلك الأعمال ورفع الضرر عن المنطقة المشار إليها في الخبر الصحفي.
واختتم حديثه بترحيب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.
، مياه مكة لـ"الخليج 365": الموافقة النهائية لحل مشكلة مياه 64 ،
المصدر : الخليج 365
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