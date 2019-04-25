، تدريب 45 موظفًا بـ"شؤون نجران" على الإسعافات الأولية ،

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نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، دورة تعليم مهارات الإسعافات الأولية، استهدفت 45 فردًا من منسوبي الفرع من الإداريين والأئمة والمؤذّنين بمنطقة نجران، بمقر فرع الوزارة بالفيصلية.
وقال مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: هذه الدورة التثقيفية تأتي حرصًا من الوزارة وفروعها على رفع مستوى الثقافة الصحية والإسعافية لدى منسوبيها.
جدير بالذكر أن هذه الدورة تناولت العديد من المحاور؛ منها كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكسور، وطرق وقف النزيف والتسمم، وكذلك حالات الحروق بأنواعها وعلى اختلاف درجاتها.
ونفذت تطبيقات عملية للحضور في الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة.
وشكر "العصيمي" مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند اليامي، على تعاونه وزملائه في الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة وتجاوبهم.
تدريب 45 موظفًا بـ"شؤون نجران" على الإسعافات الأوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، دورة تعليم مهارات الإسعافات الأولية، استهدفت 45 فردًا من منسوبي الفرع من الإداريين والأئمة والمؤذّنين بمنطقة نجران، بمقر فرع الوزارة بالفيصلية.
وقال مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: هذه الدورة التثقيفية تأتي حرصًا من الوزارة وفروعها على رفع مستوى الثقافة الصحية والإسعافية لدى منسوبيها.
جدير بالذكر أن هذه الدورة تناولت العديد من المحاور؛ منها كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكسور، وطرق وقف النزيف والتسمم، وكذلك حالات الحروق بأنواعها وعلى اختلاف درجاتها.
ونفذت تطبيقات عملية للحضور في الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة.
وشكر "العصيمي" مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند اليامي، على تعاونه وزملائه في الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة وتجاوبهم.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
05:16 PM
تضمن التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء والكسور
نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، دورة تعليم مهارات الإسعافات الأولية، استهدفت 45 فردًا من منسوبي الفرع من الإداريين والأئمة والمؤذّنين بمنطقة نجران، بمقر فرع الوزارة بالفيصلية.
وقال مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: هذه الدورة التثقيفية تأتي حرصًا من الوزارة وفروعها على رفع مستوى الثقافة الصحية والإسعافية لدى منسوبيها.
جدير بالذكر أن هذه الدورة تناولت العديد من المحاور؛ منها كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكسور، وطرق وقف النزيف والتسمم، وكذلك حالات الحروق بأنواعها وعلى اختلاف درجاتها.
ونفذت تطبيقات عملية للحضور في الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة.
وشكر "العصيمي" مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند اليامي، على تعاونه وزملائه في الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة وتجاوبهم.
، تدريب 45 موظفًا بـ"شؤون نجران" على الإسعافات الأولية ،
المصدر : الخليج 365
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