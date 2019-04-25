«الدفاع المدني» يحذر من جريان السيول بـ4 مناطق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، من جريان السيول بسبب هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة في أربع مناطق بالمملكة، هي «مكة المكرمة، وجازان، والباحة، وعسير».

وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق «مكة المكرمة، وجازان، والباحة، وعسير»، مشيرًا إلى أن الأمطار مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكان مركز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، وجه تنبيهًا متقدمًا اليوم، بهطول أمطار قد تؤدي إلى جريان سيول، على «هروب والعارضة والداير والخوبة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة جازان، وعلى «الطائف ومكة المكرمة وبني سعد وعشيرة والكامل ومدركة والشفا والهدا وقيا والسيل الكبير» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة.

وكذلك على «بلجرشي والباحة والمندق والعقيق» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الباحة، وعلى «أبها وخميس مشيط وربوعة وظهران الجنوب والنماص وتنومة وبللسمر وسبت العلاية وبيشة وتثليث» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة عسير.

وكان الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، نبه اليوم الخميس، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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وقال المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أنه ورد تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجواء المنطقة -خاصةً المحافظات الساحلية والجنوبية- خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحالة عدم استقرار جوي، مع فرصةٍ لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تصاحبها زخات من البرد ونشاط في الرياح المثيرة للغبار.

ودعا العقيد الجهني، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب أي سلوك لا تُحمَد عواقبه، مع أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني -اليوم الخميس- بدء حالة جوية ممطرة غدًا الجمعة تستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أنها تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية، حتى الباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات الشمالية.

وأوضح الحصيني، أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد، وأنه مُتوقَّعٌ أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة المكرمة بما فيها جدة، وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان.