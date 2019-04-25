اعتماد حركة النقل الداخلي بمحافظات جدة وخليص ورابغ

اعتمد المدير العام للتعليم عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ.

وقال المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة، في بيان تم نشره عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، بأن اللجان المكلفة بنين وبنات، أنهت أعمال الحركة ومراجعتها؛ حيث بلغ إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام (2666) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة (34%) منهم (1555) من شاغلي الوظائف التعليمية و(1111) من شاغلات الوظائف التعليمية، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف علي بن عبدالله الغامدي، أن إخلاء الطرف يتم إلكترونيًا على نظام (فارس) بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع أعمالهم، وإنجاز المهام التربوية والتعليمية المسندة لهم.

Advertisements

بدورها، أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني بنت عبدالله الدوسري، بأن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، موضحة أنّ الاستعلام عن نتيجة الحركة والاعتراض على نتائج حركة النقل؛ سيكون إلكترونيًا من خلال نظام (نور) عن طريق حساب المعلم/ة ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة.

للاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر الرابط بالضغط هــنــا.

ولمعرفة مواقع المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عبر الرابط بالضغط هــنــا.