السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تشارك في المؤتمر الأوروبي العلمي الدولي السابع والعشرين للطب النفسي



الرياض 20 شعبان 1440 الموافق 25 أبريل 2019 واس

شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية الطب البشري في المؤتمر الأوروبي العلمي الدولي السابع والعشرين للطب النفسي في بولندا في مدينة وارسو تحديداً، بحضور كبار الخبراء والباحثين والممارسين من الأطباء النفسيين لمناقشة وعرض البحوث والملصقات البحثية إضافة إلى المشاركة في التحكيم لمسابقة أفضل مشاركة مقدمة من جميع المشاركين.

وتمثلت مشاركة الجامعة في عرض ملصق بحثي بعنوان" التوتر الناتج عن مرض السكري لدى مجموعة من المرضى في مستشفيات الرياض"، قدمته الطالبة: ملاك المطيري ممثلة بذلك زميلاتها اللاتي شاركن في عمل البحث والملصق العلمي: حليمة الصومالي، هياء العرفج، ريم الزهراني، شهد العتيبي، و ذلك تحت إشراف الدكتورة أمل فايد و الدكتور أحمد العبيد الله.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أهم المستجدات في مجال تشخيص وعلاج الأمراض النفسية والعمل الاجتماعي والتجارب السريرية، كما يتناول أنشطة واهتمامات الأطباء النفسيين في الأوساط الأكاديمية، والبحث والممارسة في جميع مراحل التطور الوظيفي، وقد بلغ عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر لهذا العام ١٥٧٩بحث علمي من مختلف انحاء العالم.

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16:55ت م

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