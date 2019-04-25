السعودية اليوم / كلية الطب في جامعة أم القرى تدرب 270 طبيب امتياز في القطاعات الصحية



مكة المكرمة 20 شعبان 1440 ه الموافق 25 أبريل 2019 م واس

كشف وكيل كلية الطب لشؤون المستشفيات بجامعة أم القرى الدكتور أشرف وارسي خلال حفل تكريم المتعاونين من القطاعات الصحية الذي نظمته الكلية اليوم بقاعة الملك عبدالعزيز بالعابدية بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.

عن عدد أطباء الامتياز بكلية الطب المتدربين في القطاعات الصحية لعام 1439 / 1440هـ البالغ 270 طبياً، بينما بلغ مجموع طلاب برنامج التدريب الإكلينيكي 605 متدربين.

من جانبه أشاد عميد كلية الطب الدكتور عبدالسلام نور ولي بالتطور المستمر الذي تشهده كلية الطب خاصة في التعليم والتعلم والمجال التطوعي مرجعاً الفضل في ذلك - بعد عون الله - إلى تعاون القطاعات الصحية في تدريب طلاب وطالبات الكلية لإنجاح البرامج التدريبية.

بدوره، كرم معالي مدير الجامعة، مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة المشاركة في تدريب طلبة وأطباء الامتياز، كما كرم منسوبي الكلية والمتميزين من الطلاب والطالبات مثمناً على جهود القطاعات الصحية ومنسوبي الكلية وتعاونهم في سبيل خدمة وتوجيه المتدربين والمتدربات للوصول إلى مراحل متقدمة من العلم والامتياز في المجال الصحي.

وعلى هامش الحفل، وقع عميد كلية الطب الدكتور عبدالسلام نور ولي، مذكرتي تفاهم، أولها مع جمعية زمزم لتقديم الرعاية الصحية التطوعية لغير القادرين على دفع التكاليف العلاجية ومتابعة الحالات المصابة بأمراض مزمنة، والثانية مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، لتطوير التعاون المشترك مع جميع القطاعات التابعة لوزارة الصحة في مجال التدريب السريري لطلاب وأطباء الامتياز.

// انتهى //

16:54ت م

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