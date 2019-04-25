السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي مدير جامعة تبوك



أملج 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

التقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم, معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الذي يزور المحافظة حالياً ، بحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري , ومستشار مدير الجامعة الدكتور نايف الجهني ، وذلك بقاعة الضيافة بمبنى المحافظة.

ورحب محافظ أملج بمدير جامعة تبوك ومرافقيه , متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمحافظة ، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن خطط وتطوير برامج الجامعة واستمرارها بمراجعتها بما يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تأهيل الخريجين لخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة.

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16:51ت م

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