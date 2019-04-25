السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تعاون مع إحدى الشركة الوطنية المتخصصة في مجال صناعات الغذائية



جدة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واس

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ، ممثلة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية ، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعات الأغذية اليوم ، بقاعة الاجتماعات بحضور معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وتهدف مذكرة التعاون التي وقعها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي لتطوير منتجات الصناعات الغذائية ، ورفع مستوى الصحة العامة في المجتمع ، وتدريب ينتهي بالتوظيف لخريجي الجامعة في مجال الصناعات الغذائية ، وتمهيد استحداث تخصصات علمية في هذا المجال.

وشهدت الاتفاقية حضور مدير مركز الملك فهد للبحوث الطبية ، الدكتور عادل أبو زنادة ، ونائب مديرالمركز للشؤون الفنية الدكتور أحمد مرزا ، ونائب مدير المركز للشؤون العلمية الدكتور تركي الزغيبي ، ومشرف وحدة ريادة الأعمال والإبداع المعرفي الدكتور أحمد محمود الهجن.

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16:42ت م

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