السعودية اليوم / جلسات وورش ضمن فعاليات جائزة جامعة الملك خالد للتحول الرقمي



أبها 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات أمس ورش عمل تدريبية على هامش فعاليات "جائزة الجامعة للتحول الرقمي "، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي .

وجاءت أبرز الورش تحت عناوين منها "تقنيات في إدارة المحتوى الإلكتروني باستخدام دروبال" و"أدوات لإثراء المحتوى العربي الإلكتروني" تعرف المشاركون فيها على مفهوم المحتوى الإلكتروني بشكل عام وأهميته بالنسبة للمجتمع ، ثم استعرضت إحصائيات عن المحتوى العربي على الإنترنت.

كذلك صاحبت الجائزة جلسات «اجتماع سفراء تقنية المعلومات » قُدم خلالها فريق العمل عرضا تقديميا عن خدمات جوجل السحابية والتي توفرها إدارة تقنية المعلومات لكافة منسوبي الجامعة بشكل مجاني عن طريق الوصول الموحد، إضافة لشرح طريقة العمل على العروض التقديمية باستخدام خدمة جوجل، وطريقة التعامل مع جداول البيانات المقدمة من جوجل، وجوجل درايف الخاص بحفظ الملفات على السحابة.

كما قُدمت ورشة عمل بعنوان «لمحة عن المعامل الافتراضية الرقمية في جامعة الملك خالد ومكوناتها» شرحت ما تعتمد عليه هذه المعامل من تقنية الأجهزة الافتراضية VPCC والتي من خلالها تتم إدارة وصيانة أجهزة المعامل بشكل مركزي.

ثم جلسة بعنوان "أتمتة خدمات الجامعة وأثرها في التحول الرقمي" تم خلالها التعريف بمفهوم التحول الرقمي والهدف من التحول الرقمي وآلية إعادة هندسة الإجراءات في الجامعة، وإيضاح مفهوم الأتمتة والهدف منها وخطوات الهندرة والأتمتة وأهمية التحليل في تطوير الأعمال والأنظمة.

// انتهى //

16:29ت م

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