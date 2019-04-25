السعودية اليوم / جامعة طيبة توقع مذكرة تفاهم مع كليات الريان الأهلية



المدينة المنورة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

وقع معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع كليات الريان الأهلية ، وذلك في إطار التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والبحث العلمي بين الجامعات

وقال معالي الدكتور السراني إن هذه الاتفاقية تهدف إلى الرقي بسير التعليم في جميع برامج البكالوريوس للطب البشري والكليات الصحية بتخصصات الصيدلة الإكلينيكية، التخدير والتحليل الطبي التمريض والمختبرات التصوير الاشعاعي في الكليات الأهلية، والاستفادة من إمكانيات الجامعة للحصول على أكبر قدر من الإثراء العلمي والمعرفي المتبادل بين الطرفين.

وأكد السراني على أن الجامعة تتمتع بخبرات وكفاءات وكوادر مؤهلة تخدم الجامعة، وتشارك في خدمة المجتمع المديني، مشيرا إلى ترحيب الجامعة دائما بالتعاون مع كافة القطاعات من أجل تحقيق المصلحة العامة وإفادة المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقضي بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بين كلا الطرفين سواء في التدريس النظري أو العملي أو السريري للطلبة، وتنفيذ بعض البرامج التعليمية المعتمدة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المهنية والعلمية والصحية, كما تمكن هذه الاتفاقية من استفادة الطرفين من المرافق التعليمية المتاحة والامكانيات والأجهزة لديهما عن طريق دعم تبادل الخدمات والاستخدامات المكتبية والمعملية والتخصصية والبحثية والتشريح بكل يسر وسهولة، وتوفير الطرف الآخر لأماكن تدريب الطلبة واختباراتهم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية, إضافة إلى المشاركة في تحكيم أبحاث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المقدمة للترقيات في الجهتين .

//انتهى//

16:28ت م

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المدينة المنورة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع كليات الريان الأهلية ، وذلك في إطار التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والبحث العلمي بين الجامعات السعودية ، وانسجاما مع برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقا لأهداف رؤية 2030 من خلال تفعيل الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة.وقال معالي الدكتور السراني إن هذه الاتفاقية تهدف إلى الرقي بسير التعليم في جميع برامج البكالوريوس للطب البشري والكليات الصحية بتخصصات الصيدلة الإكلينيكية، التخدير والتحليل الطبي التمريض والمختبرات التصوير الاشعاعي في الكليات الأهلية، والاستفادة من إمكانيات الجامعة للحصول على أكبر قدر من الإثراء العلمي والمعرفي المتبادل بين الطرفين.وأكد السراني على أن الجامعة تتمتع بخبرات وكفاءات وكوادر مؤهلة تخدم الجامعة، وتشارك في خدمة المجتمع المديني، مشيرا إلى ترحيب الجامعة دائما بالتعاون مع كافة القطاعات من أجل تحقيق المصلحة العامة وإفادة المجتمع.وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقضي بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بين كلا الطرفين سواء في التدريس النظري أو العملي أو السريري للطلبة، وتنفيذ بعض البرامج التعليمية المعتمدة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المهنية والعلمية والصحية, كما تمكن هذه الاتفاقية من استفادة الطرفين من المرافق التعليمية المتاحة والامكانيات والأجهزة لديهما عن طريق دعم تبادل الخدمات والاستخدامات المكتبية والمعملية والتخصصية والبحثية والتشريح بكل يسر وسهولة، وتوفير الطرف الآخر لأماكن تدريب الطلبة واختباراتهم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية, إضافة إلى المشاركة في تحكيم أبحاث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المقدمة للترقيات في الجهتين .//انتهى//16:28ت م0172

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