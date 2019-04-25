السعودية اليوم / الشيخ السديس يفتتح أعمال لجنة تطوير الأعمال الإدارية والميدانية النسائية



مكة المكرمة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واس

افتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أولى جلسات أعمال لجنة تطوير الأعمال الإدارية والميدانية النسائية.

وألقى معاليه كلمة عبر الهاتف استهلها بدعاء المولى تبارك وتعالى أن تكون هذه اللجنة محققة للأهداف والغايات والمقاصد التي شكلت من أجلها, مؤكداً أن الموظفة في خدمة الحرمين الشريفين تحمل رسالة كبيرة في خدمة القاصدات وإبراز جهود الدولة.

وبين معاليه أن عقد مثل هذه اللقاءات واللجان ينعكس إيجاباً على الخدمات النسائية المقدمة تحقيقاً لرؤية المملكة المباركة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضحت رئيسة اللجنة ابتهال الجعيد أنه جرى خلال الجلسة عرض لوائح اللجنة ومناقشتها مع العضوات وتعديل بعض منها, لافتة الانتباه إلى أن لجنة تطوير الأعمال النسائية شُكِّلت بأمر من معالي الرئيس العام لتطوير منظومة العمل الإداري بالرئاسة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف, وتعنى اللجنة بدراسة ومناقشة وسائل وسبل تطوير منظومة الأعمال الإدارية والميدانية بالإدارة العامة النسائية والقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف.

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16:28ت م

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