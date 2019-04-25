السعودية اليوم / إدارة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي الشريف تستعد لشهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

قامت إدارة شؤون المصاحف التابعة للإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية بالمسجد النبوي الشريف, بتوفير جميع متطلبات المسجد النبوي من المصاحف والترجمات بأنواعها في جميع أنحاء المسجد النبوي وسطحه وساحاته, التي بلغ عددها 63826 من المصاحف وشملت أنواعً عدة , منها الجوامعي, والأخضر الخفيف, ومصحف نسخ تعليق "الرسم الباكستاني", والتفسير الميسر بحجميه الكبير والصغير, وعدد 6547 من الترجمات بـ 53 لغة مختلفة.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك وضمن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من اهتمام دائم في الحرمين الشريفين وعناية فائقة لكتاب الله تعالى لتوفير أفضل الخدمات بالمسجد النبوي والحرص على تهيئة كل ما يمكّن قاصدي المسجد النبوي من تأدية العبادة وقراءة كتاب الله بكل يسر وطمأنينة ، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

// انتهى //

16:25ت م

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