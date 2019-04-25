السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين



الجزائر 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية في محافظتي وهران ومعسكر شمال وشمال غرب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 3 مخابئ للإرهابيين بتيزي وزو ، وأوقفت 64 مهرباً وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في جانت وتمنراست، كما أوقفت 53 مهاجراً غير شرعي في إيليزي وبرج باجي مختار.

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16:24ت م

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