السعودية اليوم / جمعية "هدية" تدشن مصنعها النموذجي بطاقة إنتاجية تصل إلى "60" الف وجبة كل ثمان ساعات



مكة المكرمة 20 شعبان 1440 ه الموافق 25 أبريل 2019 م واس

دشنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في المدينة الصناعية بمكة المكرمة مصنع هدية للتعبئة والتغليف بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط ومدير المدينة الصناعية في مكة المكرمة المهندس بدر بن عبدالمحسن الحربي، وعدد من ممثلي القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية "هدية" الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث ومدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر ومساعدوه وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية .

وفي بداية الافتتاح تم استعراض أسطول سيارات الجمعية الحديث من سيارات مرسيدس للنقل الثقيل والخفيف ونقل البضائع والركاب ، ثم التجول على أقسام المصنع والاطلاع على خطوط تغليف وجبات إفطار صائم.

كما شاهد الحضور فيلما تعريفيا وأعقب ذلك توقيع عقد التشغيل الصناعي بين هيئة المدن الصناعية وجمعية "هدية".

وأوضح مدير المدينة الصناعية في مكة المكرمة المهندس أن الجمعية من الجمعيات الرائدة العاملة في العناية بضيوف الرحمن، وتم استقطابها إلى المدينة الصناعية بمكة المكرمة لاختصاصها في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ودورها الكبير في خدمتهم.

من جانبه أشاد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط بالجمعية ودورها الواضح في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مثل هذا الإنجاز يحتاج إلى سنوات وسنوات لإقامته ، وهذا تم في وقت وجيز بجهود وإخلاص العاملين في الجمعية من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومقدمي الخدمة في الميدان .

وأوضح مدير عام الجمعية منصور العامر أن المرحلة الأولى للإنتاج في المصنع قد انطلقت بنجاح بحمد الله،لافتا أن المرحلة الثانية ستشمل تشغيل خطوط التصنيع قريبا بإذن الله موجها شكره لإدارة المدينة الصناعية بمكة المكرمة ممثلة في المهندس بدر الحربي لدعمهم الكبير للجمعية .

وبين أن مصنع جمعية "هدية" تبلغ مساحته 7 آلاف متر مربع ويغلف في شهر رمضان المبارك قرابة المليون وجبة، وأكثر من "3" مليون وجبة في موسم الحج مكونة من "20" مليون صنف يتم تغليفها في الموسمين، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى "60" الف وجبة كل ثمان ساعات عمل، ويتم حفظ الو٩بات المنتجة في عشرات الثلاجات المتحركة إضافة لما يتم تخزينة في الثلاجة المركزية بالمصنع والبالغة مساحتها "140" مترا مربعا .

//انتهى//

16:20ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية "هدية" تدشن مصنعها النموذجي بطاقة إنتاجية تصل إلى "60" الف وجبة كل ثمان ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.