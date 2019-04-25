

جدة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، الدكتور سعود المتحمي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء ، إلى نبذة عن أنشطة المؤسسة ومبادراتها الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع.

واطلع سموه على برامج المؤسسة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات ذات الأولوية التنموية وفعالياتها العلمية والثقافية المتنوعة ، كذلك خطط المؤسسة لمواكبة تطلعات القيادة بهدف تطوير وتجويد التعليم في المملكة ، بما يساهم في تحقيق (رؤية المملكة 2030 )، وضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري.

// انتهى //

16:05ت م

0156





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.