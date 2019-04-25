السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:43 مساءً, 25 أبريل 2019 م المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال اللقاء، تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وموقف المملكة منها وجهودها حيالها، إضافة إلى استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

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