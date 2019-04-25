شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التقويم : ربط معايير المناهج برؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن رفع جودة التعليم يعد مرتكزًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، لأن ذلك يعني بناءَ أثمن وأغلى ما يملكه الوطن، فهذه الرؤية تدفع لأن يكون الإنسان السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره العامل الأهم في التحول من اقتصاد يعتمد الموارد الطبيعية إلى اقتصاد معرفي يعتمد على براعة أبنائه من الجنسين وما يمتلكونه من عناصر القوة والمعرفة والشخصية، وما يحملونه من روح ومسؤولية تجاه وطنهم ونهضته، وتنميته.

جاء ذلك خلال ملتقى "تدشين المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام" ، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم بفندق الكراون بلازا بالرياض.

ونوه سموه إلى حرص الهيئة على ربط معايير المناهج برؤية المملكة 2030، من خلال وضعها في سياق تربوي تطبيقي يرتكز على تعاليم الدين الإسلامي والعناية باللغة العربية ومضامين الهوية والمواطنة والمسؤولية وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني وتعزيز قيم الوسطية والتسامح وثقافة العمل الجاد وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وغيرها من الأهداف، التي تطمح الهيئة من خلالها إلى تقديم أساس علمي لبناء مناهج التعليم العام وتطبيقها، وتقديم وصف لرحلة الطالب التعليمية من خلال مصفوفات المدى والتتابع لمجالات التعلم، لافتًا إلى سعي الهيئة من خلال هذه المعايير إلى وضع ضوابط تضمن بها اتساق المناهج العالمية والبرامج الدولية مع سياسة المملكة وجودة ما يقدم فيها.