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2019-04-25 الجبير يبحث في لندن تعزيز العلاقات السعودية البريطانية متابعات الخليج 365 - واس استقبل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

وقد عقدت جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.









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