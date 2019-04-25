صور.. جامع الراجحي بالحريق على مساحة 9 آلاف متر وبتكلفة 35 مليون ريال

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الاثنين المقبل، جامع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي في محافظة الحريق بمنطقة الرياض.

صرّح بذلك رئيس مجلس النظار في أوقاف عبدالله الراجحي الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي، الذي أشار إلى أن جامع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي في محافظة الحريق يُعدُّ معلماً بارزاً من معالم هذه المحافظة.

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وأوضح الراجحي أن بناء هذا الجامع جاء بناء على توجيه الوالد الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ وبدأ العمل فيه منذ سنوات حتى اكتمل بناؤه وفق أفضل التصاميم والمواصفات؛ وهو ضمن سلسلة من الجوامع والمساجد التي قام رحمه الله بإنشائها داخل المملكة وخارجها؛ طلباً للأجر العظيم من الله.

وأضاف ‏الراجحي أن التكلفة الإجمالية لبناء هذا الجامع ومرفقاته زادت عن 35 مليون ريـال، ويقع على أرض مساحتها أكثر من (9.000) متر مربع، وضمت مباني هذا الجامع وملحقاته: بناء مأذنتين بطول إجمالي 47 متراً ليصل مداهما لعدة كيلومترات، وتم تجهيز الجامع بوحدة تكييف مركزي، وقبة نصف دائرية في منتصفه تجاوز قطرها 40 متراً، وغرفة تحكم لوحدة الصوتيات الداخلية والخارجية، ويتفرع من الجامع مصلى لإقامة صلاة الفروض، ودورٌ علويٌ مستقل لمصلى النساء بمصعد يساعد على تيسير الانتقال إلى الأماكن العلوية للمسجد.

كما يضم الجامع مركزاً خاصاً بالبث المباشر للخطب والدروس والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المرئي والمسموع، كما أُنشئت مقرات وغرف خاصة بالمعتكفين في شهر رمضان المبارك، ومبنى متكامل لحلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، وقاعة لإقامة الدورات والورش التدريبية المزودة بجميع التجهيزات والوسائل التعليمية، ومكتبة عامة تهتم بالقراء والباحثين، ومواقف خارجية مسفلتة ومهيأة تضم أكثر من 500 سيارة، ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، ومغسلة للأموات مجهزة بالكامل مع تأمين سيارات لنقل الجنائز، ويتبع مرفقات الجامع في الجهة الشرقية منه أسواق تجارية وسكنية وقفية تطل على الشارع الرئيسي للمحافظة.