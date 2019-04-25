شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يزور الأمانة وفرع «التجارة» في منطقة الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

زار وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم (الخميس) مقر أمانة منطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله أمين الأمانة المهندس شمام الشمري ورؤساء البلديات التابعة لها.

وشاهد القصبي خلال الزيارة عرضاً مرئياً في مكتب أمين الأمانة عن مشاريع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها التي تم إنجازها وجاري تنفيذها وفق خطط تنفيذية ومراحل سير وفق الخطة الزمنية المرسومة لها، بالإضافة الاحيتاجات المطلوبة.

من جهة أخرى زار الدكتور القصبي فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة والتقى موظفي الفرع واستمع للاحتياجات والملاحظات ووقف على عدد من المنشآت الصغيرة المدعومة من برنامج ريادة والسلام عليهم وتشجيعهم‏.