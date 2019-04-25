نظام نور الآن نتائج حركة النقل الداخلي 1440 معرفة أسماء المشمولين نتائج النقل الداخلي جدة ومكة وخليص...

نتائج حركة النقل الداخلي 1440، ما زالنا نتابع معكم أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في المملكة العربية السعودية حيث انطلق التقديم في حركة النقل الداخلي عبر نظام نور منذ فترة المنصة الإلكترونية المعروفة، وتم اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي اليوم الخميس 20 شعبان 1440 حيث يمكنكم الإطلاع على جميع أسماء المشمولين بحركة النقل الداخلي 1440 نظام نور لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ وباقي المناطق السعودية.

نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٠-1441، اعتمد اليوم الخميس السيد المدير العام للتعليم عبد الله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي 1440، وبالفعل تم نشرها عبر موقع نظام نور والذي يمكنكم من خلالة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي ومعرفة أسماء المشمولين والمشمولات.

نتائج حركة النقل الداخلي 1440

وفي نفس السياق أوضح صديق بن يوسف مساعد الشؤون المدرسية أن جميع اللجان التي تم تكليفها قد انتهت بالفعل من جميع الأعمال والمراجعة النهائية تمهيداً لإعلان نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٠ حيث بلغ إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام (2666) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة (34%) منهم (1555) من شاغلي الوظائف التعليمية و(1111) من شاغلات الوظائف التعليمية.

فيما أكد عبد الله الغامدي مدير إدارة شؤون المعلمين أن إخلاء الطرف يتم إلكترونيًا عبر نظام فارس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع الأعمال وإنجاز المهام التربوية والتعليمية المسندة لهم.

نظام نور، نتائج حركة النقل الداخلي 1440

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1440 نظام نور عبر الرابط اضغط هــنــا، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة بخصوص نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٠.