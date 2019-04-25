جامعة شقراء تحصد المركز الثاني في تطبيقات شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء

جدة - عمرو شويل شقراء - الخليج 365:

حصلت جامعة شقراء على المركز الثاني ف مسابقة تطبيقات شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، عن مشروع نظام الري الذكي، على مستوى الجامعات السعودية، بفوز الطالب فيصل بن فهد العتيبي من كلية الحاسب بمشروعه : Smart Irrigation System using IOT and Drones.

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وسيحظى أعضاء الفرق الفائزة ببرنامج تدريبي مخصص لمدة ثلاثة أشهر، يتضمنه تدريب مكثف لمدة أسبوع في مركز أبحاث إريكسون (Ericsson One) في السويد، بالإضافة إلى جلسات تدريبية عبر الفيديو؛ بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية.

وكان الطلاب المشاركون قد عرضوا أفكارهم الإبداعية من خلال تقنية الفيديو، ومن ثم قامت لجنة تحكيم مؤلفة من ستة حكام تقنيين يمثلون جهات مختلفة بتقييم كل فكرة على حدة حسب معايير عالمية محددة متفق عليها.

يُذكر أن هذه المسابقة تهدف إلى إنشاء برنامج تفاعلي لطلبة الجامعات من أجل تطوير مجال استخدام تقنية إنترنت الأشياء محلياً وعالمياً، وقد حظيت بتفاعل كبير من قبل الطلاب والطالبات الذين وجدوا فيها فرصة لتحقيق تطلعاتهم وإثراء أفكارهم الإبداعية ومواكبة التطورات التي يشهدها التحول الرقمي والتقنية بالمملكة في مختلف المجالات.