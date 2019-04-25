الان تتابع الداخلية تعلن نتائج القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة جندي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ .
وأوضحت أنه معرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة يتم من خلال الدخول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa
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