“التقاعد” تهنئ شريكها “دار التمليك” لحصولها على جائزة أفضل ممول عقاري في المملكة لعام 2019

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

استقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك الأستاذ ياسر أبو عتيق وذلك بمناسبة حصول الشركة على جائزة "سكني" المقدمة من وزارة الإسكان كأفضل ممول عقاري في المملكة لعام 2019 وقدم له تهاني المؤسسة بهذه المناسبة.

وتبرز أهمية هذه الجائزة للمؤسسة كما هي للشركة في كونها تتعلق بمساهمة “برنامج مساكن” للتمويل العقاري في زيادة نسبة تملّك شريحة من المواطنين لمساكنهم ضمن ملف الإسكان والذي يلقى كل اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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يذكر أن العلاقة ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك (وكيل المؤسسة في ادارة برنامج مساكن) هي أحد أفضل النماذج الناجحة للشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير الحلول السكنية.

يشار إلى أن برنامج “مساكن” هو برنامج تمويل عقاري يقدم العديد من المزايا والتسهيلات التمويلية للمستفيدين المؤهلين من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص وجميع المتقاعدين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وقد ساهم برنامج مساكن في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم.