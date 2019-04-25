الان تتابع الدفاع المدني تفتح باب الترشح للتطوع خلال موسم الحج لعام 1440هـ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، عن فتح باب الترشح للتطوع خلال موسم الحج لعام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة – العاصمة المقدسة – المدينة المنورة) بدءاً من يوم الخميس 1440/8/20هـ وحتى يوم السبت 1440/9/20هـ.
وأفادت المديرية على حسابها عبر “تويتر” أن التقديم يكون من خلال الرابط https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx
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