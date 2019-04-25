العمل والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة "أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي جاءت ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بناء وتمكين".

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وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية تفاعلية في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

وتتيح البوابة الإلكترونية للمستفيدين طلب الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وإنجازها من الجهات المعنية بشكل فوري؛ كما تتيح المنصة الالكترونية التقديم على الخدمات التالية: بطاقة التسهيلات لذوي التوحد، بطاقة تخفيض أجور الراكبين، بطاقة التسهيلات المرورية، طلب مشهد بالإعاقة.

وجاءت هذه المبادرة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية هذا التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا بما يدعم مصلحة المواطنين.