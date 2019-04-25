السعودية | العثور على تمثال امرأة تحمل جرة بالسعودية.. وهذه قصتها

شكرا لقرائتكم العثور على تمثال امرأة تحمل جرة بالسعودية.. وهذه قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - امرأة تحمل جرة فخارية.. تمثال تاريخي تم العثور عليه في السعودية بقرية "الفاو" عاصمة مملكة كندة الأولى، والتي تُعد أقدم الحضارات في الجزيرة العربية، وتقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعريف به في العديد من المشاركات الدولية، ويعتبر التمثال إحدى مقتنيات متحف قسم الآثار بجامعة الملك سعود والذي عُثر عليه قبل 35 عاما، ويشارك حالياً في اليونان ضمن قطع معرض روائع.

مدير عام المتحف الوطني الدكتور خالد الحايطي، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "هو تمثال أنثوي طوله٢٧×٧سم، مصنوع من الحجر الكلسي المطلي، يحمل مذبحاً دائرياً على رأسه وعقد مخمس الصفوف من اللآلئ، وبضعة أزواج من الأساور، وثوب طويل مزين بأشرطة على الصدر، ويرجع تاريخه إلى حوالي القرن الأول قبل الميلاد، وقد عثر عليه في أحد مدافن الفاو بوادي الدواسر بمنطقة الرياض".

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وأضاف: "التمثال له عدة دلالات، من ضمنها طريقة اللباس في ذلك الوقت والزخرفة وأنواع الحلي وتعدده، فهو مؤشر يعكس الحالة الاقتصادية ومشاركة المرأة العربية في الطقوس والتقديمات الجنائزية".

وأبان أن التمثال شارك في معرض طرق التجارة القديمة "روائع آثار المملكة العربية السعودية في أثينا"، وهو معرض متنقل سينتقل إلى روما بعد باليونان.

يذكر أن قرية "الفاو" تقع بالقرب من وادي الدواسر على بعد 700 كلم جنوب غربي الرياض، حيث اتخذها الكنديون عاصمة لهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد، وقد عُثر بهذه القرية على العديد من الآثار الثمينة منها "تمثالا هيراكليس وهربوقواط" المرتبطان بالحضارة اليونانية، حيث كانت هناك روابط تاريخية بين شبه الجزيرة العربية والحضارات اليونانية والبيزنطية القديمة.