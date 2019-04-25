السعودية | الأمن السيبراني يطلق أول منصة سعودية بمكافآت الثغرات

شكرا لقرائتكم الأمن السيبراني يطلق أول منصة سعودية بمكافآت الثغرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز معسكر طويق السيبراني مساء الأربعاء.

وتم خلال الافتتاح الإعلان عن إطلاق ⁧‫ ⁦‪#BugBounty‬⁩ أول منصة سعودية متخصصة في مكافآت الثغرات، بصناعة أبناء وبنات الوطن وتعاون 10 شركات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الدكتور عبدالله شرف الغامدي خلال حفل إطلاق معسكر طويق السيبراني‬ على حرص الاتحاد على تحقيق رؤية السعودية 2030 مبيناً أن هذه الرؤية تقوم على 3 محاور أساسية هي الإلهام والتمكين والاستدامة.

‏من جانبه أشاد متعب القني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالجهود المبذولة لإطلاق ‎#معسكر_طويق_السيبراني، لبناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني من خلال الدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. ‎

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وشارك عدد من المتحدثين من مختلف الدول في حفل إطلاق معسكر طويق السيبراني، حيث تحدث"أسيم جكر" المؤسس ل"Null" عن "التعلم من المستقبل" وبين أن الاختراق لا يعتمد على الأجهزة الذكية بل يمكن أن يحصل حتى عبر الفرشاة وأجهزة مكبرات الصوت أو الأجهزة الطبية.

كما تحدث "كيفن ميتنك" الهاكر الأشهر في العالم عن أساليب الردع والاختراق.

ومن جانبها شددت "جيفين بروشفين" الرئيس التنفيذي ل"Hakenproof" على أهمية برنامج مكافآت الثغرات للشركات التقنية، مؤكدة أن معسكر طويق فرصة عظيمة لسد الفجوة في مجال أمن المعلومات.

كما شهد الحفل عدد من المشاركات المهمة من قبل مجموعة من المتحدثين وجلسة حوارية عن (أهمية وكيفية بناء القدرات والكفاءات في مجال الأمن السيبراني على المستوى العالمي).

إلى ذلك، أوضح محمد الشمراني المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد أكد أن البرنامج فريد من نوعه وهذه الخطوة تمثل البداية للاتحاد في مبادرات الأمن السيبراني.