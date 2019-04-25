دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. وفاة طفلتين في حادث مروري مروّع بمنطقة الباحة

لقيت طفلتان مصرعهما في حادث مروري مروع، نتج عن انقلاب مركبتهم بمنطقة الباحة، مساء الأربعاء، بينما أصيب والداهما وشقيقهما الرضيع، وتم نقل الوالدين عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة، فيما قام مواطنون بنقل الرضيع من المكان.

وتلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة عائلية، في تمام الساعة 21:59 مساء الأربعاء على الرقم الموحد (997) بالحجرة، بعد نقطة التفتيش في اتجاه قلوة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر لموقع الحادث، واتّضح عند وصول أول فرقه للموقع؛ وجود حالتي وفاة، وإصابتين؛ إحداهما خطيرة، والأخرى متوسطة، تم التعامل معهما، ونقلتا عن طريق إسعافات الهلال الاحمر لمستشفى قلوة.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، أو عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي مكروه، لا سمح الله.