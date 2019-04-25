“مدرسة اليرموك بالسعودية” تُعلن مدرسة اليرموك بالرياض المملكة العربية السعودية إلى...

بدأت مكاتب السفر للخارج في تجهيز المقابلات الشخصية، وذلك لوظائف معلمين ومعلمات بالسعودية عام 2010، ويسعي العديد من المعلمين والمعلمات لفرصة عمل بمدينة الرياض ، وذلك بسبب توافر جميع الخدمات بها، ومن خلال تلك المقالة سوف ننشر لكم وظائف مكتب فرسان الخليج لإلحاق العمالة بالخارج والأوراق المطلوبة للتقديم .

حيث قام مكتب فرسان الخليج ، بالإعلان عن مقابلات مدارس اليرموك الأهلية بالرياض، وذلك خلال يومي السبت والأحد الموافق 4 من مايو والخامس من مايو ، وذلك من أجل فرص عمل للمعلمين الذكور فقط ، في مراحل ابتدائي واعدادي وثانوي، وذلك في تمام الساعة منالساعة التاسعة صباحاً .

مميزات العمل بمدارس اليرموك بالرياض

رواتبهم تبدأ من 3000 ، وذلك حسب الخبرة والتأمين الطبي والإقامة والضرايب تابعة للمدرسة .

التخصصات المطلوبة لوظائف معلمين بالسعودية 2020

*رياضيات

*حاسب آلي

*تربية فنية

*كيمياء

*علوم

*فيزياء

*احياء

*تربية رياضية

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*سكرتارية بمؤهل يصلح لمعلم

*لغة عربية

*معلم فصل

*انجليزي

*حاسب آلي بالأنجليزية .

الأوراق المطلوبة لمقابلة معلمين مكتب فرسان الخليج

1- صورة المؤهل

2- صورة شخصية

3- السيرة الذاتية .

شروط التقديم في وظائف معلمين بالسعودية 2020

أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة .

عنوان مكتب فرسان الخليج لالحاق العمالة بالخارج

78 تقاطع عبد المنعم رياض مع الحصري خلف مستشفي العجوزة ، كما يمكنكم الإستعلام وتسجيل الاسماء عبر الأرقام التالية 01062210210 – 01091001144 – 01009555543 .