، "العمل" تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة ،

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة "أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بناء وتمكين".
وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية تفاعلية في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.
وتتيح البوابة الإلكترونية للمستفيدين طلب الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وإنجازها من الجهات المعنية بشكل فوري؛ كما تتيح المنصة الإلكترونية التقديم على الخدمات التالية: بطاقة التسهيلات لذوي التوحد، بطاقة تخفيض أجور الراكبين، بطاقة التسهيلات المرورية، طلب مشهد بالإعاقة.
وجاءت هذه المبادرة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية هذا التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا بما يدعم مصلحة المواطنين.
"العمل" تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-25
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة "أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بناء وتمكين".
وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية تفاعلية في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.
وتتيح البوابة الإلكترونية للمستفيدين طلب الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وإنجازها من الجهات المعنية بشكل فوري؛ كما تتيح المنصة الإلكترونية التقديم على الخدمات التالية: بطاقة التسهيلات لذوي التوحد، بطاقة تخفيض أجور الراكبين، بطاقة التسهيلات المرورية، طلب مشهد بالإعاقة.
وجاءت هذه المبادرة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية هذا التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا بما يدعم مصلحة المواطنين.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
02:36 PM
ضمن المبادرات التنموية للوزارة.. تحت شعار "بناء وتمكين"
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة "أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بناء وتمكين".
وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية تفاعلية في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.
وتتيح البوابة الإلكترونية للمستفيدين طلب الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وإنجازها من الجهات المعنية بشكل فوري؛ كما تتيح المنصة الإلكترونية التقديم على الخدمات التالية: بطاقة التسهيلات لذوي التوحد، بطاقة تخفيض أجور الراكبين، بطاقة التسهيلات المرورية، طلب مشهد بالإعاقة.
وجاءت هذه المبادرة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية هذا التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا بما يدعم مصلحة المواطنين.
، "العمل" تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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