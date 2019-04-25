محمد بن مسعود - الدمام - الاطلاع على النتيجة متاح عبر نظام "نور" اعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، ‏قبل قليل، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بإدارة تعليم محايل. وذكرت الإدارة أنه بإمكان المتقدمين لحركة النقل الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور". "تعليم محايل" يعلن حركة النقل الداخلي عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-25 اعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، ‏قبل قليل، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بإدارة تعليم محايل. وذكرت الإدارة أنه بإمكان المتقدمين لحركة النقل الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور". Advertisements 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 02:36 PM الاطلاع على النتيجة متاح عبر نظام "نور" الاطلاع على النتيجة متاح عبر نظام "نور" اعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، ‏قبل قليل، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بإدارة تعليم محايل. وذكرت الإدارة أنه بإمكان المتقدمين لحركة النقل الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور". ، "تعليم محايل" يعلن حركة النقل الداخلي ،

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