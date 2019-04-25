، "مدني الطائف" يحذر من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعات ،

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دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.
وأكدت ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف، وعدداً من المراكز التابعة لها، ومنها بني سعد، وقيا، والهدا، والشفا، والسيل الكبير والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الثامنة مساءً.
"مدني الطائف" يحذر من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-25
دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.
وأكدت ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف، وعدداً من المراكز التابعة لها، ومنها بني سعد، وقيا، والهدا، والشفا، والسيل الكبير والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الثامنة مساءً.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
02:35 PM
بعد تنبيه "الأرصاد" بهطول أمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة
دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.
وأكدت ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف، وعدداً من المراكز التابعة لها، ومنها بني سعد، وقيا، والهدا، والشفا، والسيل الكبير والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الثامنة مساءً.
، "مدني الطائف" يحذر من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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