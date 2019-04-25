، إعلان تأسيس الجمعية المالية السعودية ،

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أعلنت الجمعية المالية السعودية انطلاقتها الرسمية، اليوم، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان أن إنشاء الجمعية يأتي بهدف تنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.
وأفاد بأنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة.
وأكد "الفوزان" أنَ الجمعية ستُسهم في تعزيز جانب المعرفة والوعي المالي، وسيكون لها دور مهم في نقل أفضل الممارسات والتجارِب الدولية في مجالات إدارة المالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والإسهام في دراسات حول الآثار والأخطار المترتبة عن السياسات المالية العامة على القطاع المالي والاقتصاد، وأهمية تعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالقطاع المالي والنظام النقدي لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسياسات والحلول.
وأوضح أنَّ أنشطة الجمعية تتمثل في دعم وتحفيز الدراسات الخاصة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية ذات الاختصاص، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، وتقديم المشورة للقطاعين العام والخاص، وعقد ندوات وملتقيات متخصصة لإثراء أفضل الممارسات المالية وتبنيها.
إعلان تأسيس الجمعية المالية السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-25
أعلنت الجمعية المالية السعودية انطلاقتها الرسمية، اليوم، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان أن إنشاء الجمعية يأتي بهدف تنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.
وأفاد بأنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة.
وأكد "الفوزان" أنَ الجمعية ستُسهم في تعزيز جانب المعرفة والوعي المالي، وسيكون لها دور مهم في نقل أفضل الممارسات والتجارِب الدولية في مجالات إدارة المالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والإسهام في دراسات حول الآثار والأخطار المترتبة عن السياسات المالية العامة على القطاع المالي والاقتصاد، وأهمية تعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالقطاع المالي والنظام النقدي لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسياسات والحلول.
وأوضح أنَّ أنشطة الجمعية تتمثل في دعم وتحفيز الدراسات الخاصة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية ذات الاختصاص، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، وتقديم المشورة للقطاعين العام والخاص، وعقد ندوات وملتقيات متخصصة لإثراء أفضل الممارسات المالية وتبنيها.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
02:27 PM
على هامش فعاليات مؤتمر القطاع المالي
أعلنت الجمعية المالية السعودية انطلاقتها الرسمية، اليوم، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان أن إنشاء الجمعية يأتي بهدف تنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.
وأفاد بأنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة.
وأكد "الفوزان" أنَ الجمعية ستُسهم في تعزيز جانب المعرفة والوعي المالي، وسيكون لها دور مهم في نقل أفضل الممارسات والتجارِب الدولية في مجالات إدارة المالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والإسهام في دراسات حول الآثار والأخطار المترتبة عن السياسات المالية العامة على القطاع المالي والاقتصاد، وأهمية تعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالقطاع المالي والنظام النقدي لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسياسات والحلول.
وأوضح أنَّ أنشطة الجمعية تتمثل في دعم وتحفيز الدراسات الخاصة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية ذات الاختصاص، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، وتقديم المشورة للقطاعين العام والخاص، وعقد ندوات وملتقيات متخصصة لإثراء أفضل الممارسات المالية وتبنيها.
، إعلان تأسيس الجمعية المالية السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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