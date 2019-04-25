، "تعليم مكة" يحدد ميزانية الفصول الدراسية ويشدد على تطبيقها دون تعديل ،

محمد بن مسعود - الدمام - 30 فصلًا للابتدائية و24 للمتوسطة و26 للثانوية.. مسؤولية قائد المدرسة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الميزانية المعتمدة للفصول الدراسية للعام الدراسي 1440- 1441هـ؛ مؤكدة ضرورة تنفيذ ما ورد فيها دون تعديل إلا وفق النموذج المُعَد لذلك.

ولفتت الإدارة إلى أن التطبيق سيكون خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للفصل الدراسي الأول أو الأسبوعين الأولين للفصل الدراسي الثاني، ويمنع أي تعديل إلا بعد التنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي قبل إجراء أي تعديل على الخطة.

وبيّنت أنه حال وجود كثافة لإعداد الطلاب داخل الفصول، يتم التنسيق مع لجان القبول والتسجيل في مكاتب التعليم، مع اعتبار فصول الموهوبين من الفصول المدرسية المعتمدة، ولا يترتب على افتتاحه زيادة في الفصول الدراسية أو كثافة في إعداد الطلاب.

وأكد "تعليم مكة" أن الأولوية لاستخدام الحجرات الدراسية تكون للفصول الدراسية، والزائدة تكون غرفًا مساندة يمكن استخدامها مقرات لبرامج مساندة للعملية التعليمية أو الاستفادة منها حسب الحاجة؛ وذلك بعد التنسيق مع إدارة التخطيط، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على ميزانية المدرسة التشغيلية للعام الحالي أو التغيير في هيئة الحجرات الدراسية.

وحول المباني المستأجرة، شددت على ضرورة أن تكون الحجرات الدراسية الأكبر للفصول الدراسية وليست للمرافق أو الغرف الإدارية؛ مؤكدة أن قائد المدرسة هو المسؤول الأول عن تشغيل المبنى المدرسي لكافة مرافقه، وما يترتب على ذلك من كثافة في إعداد الطلاب في حال تم التعديل من قِبَله.

واشتملت الخطة على فصول دراسية وصلت إلى 30 فصلا كأعلى عدد في المرحلة الابتدائية و24 فصلًا للمرحلة المتوسطة و26 فصلًا للمرحلة الثانوية.